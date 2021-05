Paris (www.aktiencheck.de) - Brent-Ölpreis-Chartanalyse der BNP Paribas:Dabei habe der Aufwärtstrend der Vorwochen klar zurückerobert werden können.Ausblick: Es biete sich die Chance, die Rally direkt oberhalb des Aufwärtstrends wieder aufzunehmen. Spielraum biete sich dabei bis in den Bereich der 70,00 USD. Werde diese Hürde überwunden, könnte sich auch der Weg in Richtung der 71,26 USD schnell öffnen. Abgaben unter 66,45 USD gelte es hingegen zu vermeiden, da die Konsolidierung in diesem Fall deutlich ausgedehnt werden könnte. (17.05.2021/ac/a/m)