Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag schnell wieder nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei seien die Notierungen am gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrend gescheitert.



Es biete sich bei Brent die Chance, die Rally wieder aufzunehmen, sollte der Ausbruch über das Zwischenhoch der Vortage bei 71,78 USD gelingen. In diesem Fall biete sich die Möglichkeit, den Anstieg innerhalb des alten Trendkanals wieder in Richtung 72,76 USD und später bis 74,00 USD auszudehnen. Zunächst müsse aber einkalkuliert werden, dass sich Brent nochmals der Unterstützungszone um 68,90 USD nähere. Darunter wäre eine Beschleunigung der Korrektur möglich. (08.05.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.