Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte bereits am Montag im Handelsverlauf wieder zurück, nachdem der Pullback vor dem Erreichen der 78,00 USD beendet wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Weitere Kursgewinne in Richtung der 73,50 USD seien bei Brent jederzeit möglich, hier begrenze der Abwärtstrend der Vortage das Potenzial. Übergeordnet müsse ein Rücklauf bis in den Bereich des Aufwärtstrends bei 68,50 USD einkalkuliert werden, bevor die Bullen dort wieder im Vorteil wären. Erst oberhalb der 73,50 USD helle sich das Chartbild nachhaltig auf. (30.11.2021/ac/a/m)



