Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag bereits wieder deutlich nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien unter den zuvor gebrochenen Abwärtstrend zurückgefallen.



Nach dem gegebenen Fehlausbruch bestehe die Gefahr, die Korrektur wieder aufzunehmen. Abgaben bis in den Bereich der 72,09 USD könnten kurzfristig folgen. Ein weiterer Test des Aufwärtstrends bei derzeit 70,00 USD sei nach einer Gegenbewegung anschließend möglich. Um das Chartbild aufzuhellen, sollte Brent über die 74,50 USD ausbrechen, was abzuwarten bleibe. (03.08.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.