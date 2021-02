Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brent sprang heute über die Schwelle von 59,50 Dollar, da Öl weiterhin in der Gunst der Investoren steht, so die Experten von XTB.



Brent sei nach dem Ausbruch aus dem absteigenden Dreiecksmuster nachgefragt gewesen und die Käufer hätten von der breiten Risk-on-Stimmung profitiert, die diese Woche an den weltweiten Finanzmärkten zu beobachten gewesen sei. Das bullische Momentum sei durch die Nachricht unterstützt worden, dass die OPEC+ sich weiterhin verpflichte, den Rohölüberschuss auf dem Markt zu reduzieren. Während Brent in letzter Zeit hinter WTI zurückgeblieben sei, notiere es nun ebenfalls auf einem 1-Jahres-Hoch. (05.02.2021/ac/a/m)



