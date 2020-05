Bonn (www.aktiencheck.de) - An den Ölmärkten scheint nach den Kapriolen im März und April für den Moment etwas Ruhe eingekehrt zu sein, so die Analysten von Postbank Research.



Dabei würden sich die Ölpreise weiter im Spannungsfeld zwischen einer kollabierenden Nachfrage und Angebotseinschränkungen bewegen. Was Brent-Öl anbelange, so schätze die IEA nach Bloomberg-Daten, dass aktuell circa 15 Millionen Barrel pro Tag an Nachfrage verglichen mit Vor-Coronavirus-Zeiten wegfallen würden. Mit der teilweisen Wiederaufnahme des Flugverkehrs vieler Airlines ab Juni könnte sich hier in Zukunft zumindest eine leichte Entspannung zeigen. Auf der Angebotsseite seien seit dem 1. Mai die Förderkürzungen seitens der OPEC-Staaten, Russlands und einiger anderer Länder in Höhe von knapp zehn Millionen Barrel pro Tag wirksam geworden. Saudi-Arabien habe am Montag dieser Woche zudem eine zusätzliche unilaterale Förderkürzung um eine Million Barrel pro Tag angekündigt. Kuweit und die Vereinigten Arabischen Emirate würden ihre Ölproduktion ebenfalls zusätzlich kürzen, so dass circa elf Millionen Barrel/Tag an Angebot entfallen würden. Dennoch hätten die Ölpreise nach diesen Ankündigungen nur kurzfristig zulegen können. Damit die Brent-Ölpreise nachhaltig von dem aktuellen Niveau um die 30 USD/Barrel steigen könnten, müssten sich scheinbar erst die Anzeichen einer Erholung der weltweiten Konjunktur verfestigen. (13.05.2020/ac/a/m)



