Paris (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenstart setzte sich die Rally bei Brent nicht weiter fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich auf dem erhöhten Niveau unterhalb des Widerstands bei 64,57 USD halten können.



Es biete sich die Chance, die Rally weiter in Richtung der 65,50 USD auszudehnen, bevor die Oberkante des Trendkanals das Potenzial langsam einschränke. Ein Impuls in diese Richtung dürfte oberhalb der 64,57 USD möglich werden. Unterhalb der 64,57 USD sei zunächst eine Ausdehnung der Konsolidierung möglich, wobei Brent oberhalb der 62,82 USD neutral bewertet werden könne. Sollten die Notierungen unter 62,82 USD rutschen, drohe ein Rückfall in Richtung 60,29 USD. (10.12.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.