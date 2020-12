Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich an den Vortagen weiter seitwärts bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei in eine kleine symmetrische Dreiecksformation geschoben, welche aktuell leicht nach oben verlassen werde.



Der Ausbruch aus der kleinen Dreiecksformation biete die Chance, die Rally direkt wieder aufzunehmen. Spielraum wäre zunächst bis in den Bereich der 52,46 USD gegeben. Übergeordnet könnten dann auch 55,86 USD erreicht werden. Abgaben unter 50,60 USD gelte es zu vermeiden, da dies den Weg bis 49,07 USD wieder öffnen würde. (30.12.2020/ac/a/m)





