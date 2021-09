Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

80,68 EUR +0,55% (30.09.2021, 08:11)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (30.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Brenntag-Aktie (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) startete nach einem Tief bei 28,68 EUR vom 18. März 2020 zu einer massiven Rally, welche die Aktie am 5. August 2021 auf ein Hoch bei 87,08 EUR führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei der Wert in eine Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 84,24 EUR eingeschwenkt. Am 17. September sei die Aktie aus dieser Seitwärtsbewegung nach unten rausgefallen und habe auf 80,74 EUR zurückgesetzt. Nach einer kleinen Erholung sei der Wert gestern unter dieses Tief gefallen, wenn auch nur knapp.AusblickDie Brenntag-Aktie befinde sich in einer Konsolidierung. Innerhalb dieser habe es gestern ein Fortsetzungssignal gegeben. Ein rechnerisches Ziel liege bei 77,59 EUR. Bei 75,56 EUR verlaufe mit dem EMA 200 die nächste wichtige Unterstützung. Eine Rückkehr auf Tagesschlusskursbasis über 80,74 EUR würde zu einer leichten Entspannung im Chartbild führen. Aber erst ein Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 83,70 und 84,24 EUR würde ein neues Kaufsignal darstellen. Dann könnte die Aktie zunächst auf 87,08 EUR und später vielleicht sogar in Richtung 95,50 EUR ansteigen. (Analyse vom 30.09.2021)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:80,34 EUR -0,89% (29.09.2021, 17:36)