Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (04.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine hohe Nachfrage und der im vergangenen Jahr eingeleitete Sparkurs würden dem Chemikalienhändler Brenntag weiter Auftrieb geben. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 30 Prozent auf 342,9 Millionen Euro zugelegt, wie der DAX -Neuling mitgeteilt habe. Der Umsatz sei ebenfalls um rund 30 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro geklettert. Damit habe Brenntag die Erwartungen der Experten bei beiden Werten übertroffen. Unter dem Strich sei auf die Aktionäre ein Gewinn von 157,4 Millionen Euro entfallen. Das sei ein Plus von gut einem Drittel gewesen.Die erst im September erneut erhöhte Gewinnprognose habe das Unternehmen bestätigt. 2021 solle demnach das operative Ergebnis (EBITDA) bei 1,26 bis 1,32 Milliarden Euro liegen. 2020 hätten hier 1,06 Milliarden Euro gestanden. Bei seiner Einschätzung gehe das Management davon aus, dass das derzeit "außergewöhnliche Marktumfeld" mindestens bis zum Jahresende anhalte und die Corona-Pandemie die Rahmenbedingungen nicht wesentlich ändere. Außerdem lägen der Prognose stabile Währungskurse zugrunde.Derweil wolle der langjährige Finanzvorstand Georg Müller sein Mandat nach Ablauf seiner Amtszeit Ende März 2022 nicht verlängern.Mit Brenntag legen sich Anleger die Anteilscheine eines global hervorragend aufgestellten Unternehmens in Depot, das es seit Jahren beständig schafft, Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Und das Beste: Die Chancen, dass sich diese erfreuliche Entwicklung weiter fortsetzen werde, stünden gut. Der Stopp könne bei 68,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 04.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie: