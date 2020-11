Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

Kurzprofil Brenntag AG:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Als Bindeglied führt das Unternehmen seine Lieferanten und Kunden in gewinnbringenden Partnerschaften zusammen. Seine nahezu 17.500 Mitarbeiter stellen maßgeschneiderte Anwendungs-, Marketing- und Supply-Chain-Lösungen bereit. Die Unterstützung bei technischen Anwendungen und Formulierungen, Markt-, Branchen- und regulatorisches Know-how sowie fortschrittliche digitale Lösungen sind nur einige der Serviceangebote, mit denen Brenntag ein unvergleichliches Kundenerlebnis kreieren will.



Das Portfolio umfasst Spezial- und Industriechemikalien und Inhaltsstoffe, die von einer erstklassigen Lieferantenbasis bezogen werden. Mit seiner langjährigen Erfahrung, globalen Reichweite und lokalen Stärke steht Brenntag an der Seite seiner Partner und steigert so ihren Erfolg. Brenntag ist bestrebt, im eigenen Unternehmen und in allen von uns belieferten Industrien einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten und ein nachhaltiges, profitables Wachstum zu erzielen. Vom Hauptsitz in Essen und von den regionalen Zentralen in Philadelphia, Houston und Singapur aus betreibt Brenntag ein einzigartiges weltweites Netzwerk mit mehr als 640 Standorten in 77 Ländern. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,8 Mrd. Euro (14,4 Mrd. US-Dollar). Die Brenntag-Aktie ist an der Börse Frankfurt notiert (BNR). (12.11.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Brenntag: Gute Laune am Parkett - AktienanalyseDer Chemikalienhändler Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) hat die Corona-Krise auch im dritten Quartal gut weggesteckt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei der Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um 7,7 Prozent auf 2,88 Mrd. Euro gesunken. Und auch unter dem Strich sei mit 117,8 Mio. Euro weniger hängengeblieben als vor einem Jahr (127,7 Mio. Euro). Das EBITDA habe allerdings um knapp fünf Prozent auf 264,4 Mio. Euro gesteigert werden können. Vor allem das Geschäft in Nordamerika sei schwierig geblieben, besonders mit der Öl- und Gasindustrie. Dagegen hätten sich die Märkte in Asien-Pazifik und Lateinamerika deutlich erholt, wie Brenntag betont habe. Der Konzern sehe sich daher weiterhin auf gutem Weg, 2020 ein EBITDA von 1,0 bis 1,04 Mrd. Euro zu erreichen. 2019 hätten hier rund eine Mrd. Euro gestanden.Für gute Laune am Parkett würden zudem die Pläne des seit Anfang 2020 amtierenden Unternehmenschefs Christian Kohlpaintner sorgen, mehr Ertrag und Wachstum aus dem Geschäft herauszuholen und die Größenvorteile besser zu nutzen, die Brenntag als Weltmarktführer habe. Dabei setze der Vorstandschef an dem weit verzweigten Netz an, das durch die zahlreichen Akquisitionen der vergangenen Jahre auf 640 Standorte angewachsen und komplex geworden sei. So wolle das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren unter anderem 1.300 seiner 17.100 Arbeitsplätze abbauen und etwa 100 Standorte schließen.Zugleich wolle Kohlpaintner Prozesse, Abläufe und Strukturen optimieren - und somit die entscheidende Voraussetzung für langfristiges organisches Wachstum schaffen. Brenntag werde dazu vom kommenden Jahr an in zwei neuen Geschäftsbereichen geführt: "Essentials" und "Specialties". Im ersten Bereich sollten Prozesschemikalien für ein breites Spektrum an Branchen und Anwendungen vermarktet werden. Der zweite Bereich solle sich auf den Vertrieb von Inhaltsstoffen für ausgewählte Branchen konzentrieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie: