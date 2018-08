Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

52,00 EUR +2,73% (08.08.2018, 14:26)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF), der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, ist mit seinem umfangreichen Produkt- und Serviceportfolio in allen bedeutenden Märkten der Welt vertreten. Vom Hauptsitz in Essen aus betreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 530 Standorten in 74 Ländern. 2017 erzielte das Unternehmen mit mehr als 15.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 11,7 Mrd. Euro (13,3 Mrd. US-Dollar).



Brenntag ist das Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden und Lieferanten mit maßgeschneiderten Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über 10.000 verschiedenen Produkten und einer Lieferantenbasis von Weltrang bietet Brenntag seinen etwa 185.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu gehören spezifische Anwendungstechniken, ein umfassender technischer Service und Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung und Abwicklung der Gebinderückgabe. Langjährige Erfahrung und die lokale Stärke in den einzelnen Ländern zeichnen den Weltmarktführer in der Chemiedistribution aus. (08.08.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weiniger von Independent Research:Bernhard Weiniger, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) von 53 auf 55 Euro.Der Umsatz des Mülheimer Chemikalienhändlers im zweiten Quartal habe seine und die Marktschätzung übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ergebnisseitig hätten die Q2-Zahlen die Erwartungen erfüllt. Brenntag sollte weiterhin von seiner regionalen und produktseitigen Diversifizierung profitieren. Weiniger habe seine EPS-Schätzungen für 2018 und 2019 nach oben revidiert.Bernhard Weiniger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Brenntag-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 53 auf 55 Euro angehoben. (Analyse vom 08.08.2018)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:52,26 EUR +3,28% (08.08.2018, 15:31)