XETRA-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

78,12 EUR +1,88% (13.12.2021, 12:55)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet (von 21. Juni 2010 bis 20. September 2021 im MDAX, seit 20. September 2021 im Leitindex DAX). (13.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) unverändert zu kaufen.Die Deutsche Bank habe die Aktie von Brenntag wieder einmal näher unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die Experten seien nun für die Anteilscheine des DAX -Neulings bullish gestimmt. Dementsprechend seien die Papiere des Chemikaliengroßhändlers von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 82,40 auf 99 Euro erhöht worden.Analyst Dominic Edridge habe gelobt, dass Brenntag immer mehr zu einem rascher wachsenden und effizienteren Konzern werde. Seiner Ansicht nach dürften die aktuellen Marktbedingungen und der Strategieplan "Project Brenntag" für eine höhere Profitabilität sorgen. Darüber hinaus sehe der Experte auch noch reichlich Potenzial in potenziellen Zukäufen.Auch "Der Aktionär" bleibe für den Top-Tipp der Print-Ausgabe 35/2021 und aktuellem Trading-Tipp nach wie vor zuversichtlich gestimmt und rät weiterhin zum Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Brenntag-Aktie. Der Stoppkurs könne bei 68,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.12.2021)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:78,14 EUR +1,80% (13.12.2021, 13:02)