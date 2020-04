Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

36,87 EUR -1,36% (08.04.2020, 11:18)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist der Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit mehr als 580 Standorten in 73 Ländern. Mit mehr als 16.600 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,6 Mrd. Euro (14,8 Mrd. US-Dollar) im Jahr 2018.



Für Brenntag geht Chemiedistribution weit über die Lieferung und den Transport von Chemikalien hinaus. Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag AG an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet und gehört seit dem 21. Juni 2010 dem MDAX an. (08.04.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) und erhöht das Kursziel von 40 auf 43 Euro.Brenntag sei nicht das erste Unternehmen, das mit Blick auf die weitere Ausbreitung des Coronavirus die Prognose für das laufende Jahr kassiere, und es würden noch zahlreiche andere Unternehmen folgen würden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Schon die jetzt ausgesetzte Prognose sei unter dem Vorbehalt gestanden, dass sich die Auswirkungen der Pandemie in engen Grenzen halten würden - eine Annahme, die im Lichte der jüngsten Entwicklungen leider nicht mehr aufrechtzuerhalten gewesen sei. Daher sei die gelassene Reaktion an der Börse auf die Ad-hoc-Mitteilung von Brenntag nachvollziehbar. Der Aktienkurs habe sich von seinem Mitte März erreichten Tief deutlich erholt und damit einen Teil des von Strauß identifizierten Potenzials bereits ausgeschöpft.Dennoch bleibt Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, angesichts der längerfristig guten Geschäftsperspektiven bei seiner Kaufempfehlung für die Brenntag-Aktie mit einem marktbedingt von 40 auf 43 Euro erhöhten Kursziel. (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Brenntag-Aktie:Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:36,97 EUR -1,62% (08.04.2020, 11:11)