Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

44,35 EUR -1,44% (10.08.2017, 12:15)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag AG:



Die Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist der Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit mehr als 550 Standorten in 74 Ländern. Mit rund 15.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,5 Mrd. Euro (11,6 Mrd. US-Dollar) im Jahr 2016. (10.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brenntag-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weiniger von Independent Research:Bernhard Weiniger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Weltmarktführers in der Chemiedistribution Brenntag AG (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) von 57 Euro auf 51 Euro.Die Q2-Zahlen seien insbesondere beim EBITDA hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Während das Geschäft in Nordamerika habe überzeugen können, habe die Entwicklung in der Region EMEA enttäuscht. Den EBITDA-Ausblick für 2017 habe Brenntag gesenkt (820 bis 850 (2016: 810) Mio. Euro; ohne Sonderbelastungen (ca. 25 Mio. Euro in H2); bisher: deutlicher Anstieg). Die neue EBITDA-Guidance erachte Weiniger als enttäuschend.Der Titel habe am Tag der Zahlenbekanntgabe entsprechend mit einem deutlichen Kursrückgang reagiert (09.08.: -7%). Zudem dürften die Schwierigkeiten im wichtigen Segment EMEA sowie eine insgesamt unterdurchschnittliche Ergebnisentwicklung belastend wirken.Der Analyst habe seine EPS-Erwartungen für 2017 (2,37 (alt: 2,60) Euro) und 2018 (2,69 (alt: 2,84) Euro) reduziert.Börsenplätze Brenntag-Aktie:Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:44,32 EUR -1,53% (10.08.2017, 12:11)