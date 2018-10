Dazu dürften Subventionskürzungen und Privatisierungen nötig sein, aber das allein reiche vermutlich nicht. Renten und Sozialleistungen würden fast die Hälfte des Staatshaushalts verschlingen; in den letzten 20 Jahren hätten sie rund 79 Prozent des Wachstums der Bundesausgaben ausgemacht (in Prozent des BIP).



Die Investoren dürften Bolsonaros Schonfrist verkürzen, wenn sie bei der Rentenreform bis Mitte nächsten Jahres keine echten Fortschritte sähen. Doch ohne eine solche Reform könne Brasilien kaum die Ausgaben so weit begrenzen, wie es die unter Präsident Michel Temer vor zwei Jahren verabschiedete Verfassungsänderung verlange.



Tatsächlich sei noch längst nicht alles in trockenen Tüchern. Das Rentenreformgesetz stecke im Kongress fest. Dennoch könnte es zu einer neuen Dynamik kommen, noch bevor der neue Präsident am 1. Januar in sein Amt eingeführt werde. Seit Bolsonaros Sozial-Liberale Partei mit 52 Sitzen die zweitgrößte Fraktion in der Abgeordnetenkammer sei, dem wichtigsten Gesetzgebungsorgan, sei die Hoffnung gestiegen. Viele seiner Abgeordneten stünden in wirtschaftlichen Fragen aber deutlich links von Paulo Guedes. Die Fortschritte könnten davon abhängen, ob Bolsonaro sein eigenes politisches Kapital riskiere und, einmal mehr nach dem Vorbild von Trump, direkt die Wähler anspreche, um mit seinem Charisma die Partei auf seine Linie zu zwingen.



Damit wachse das Risiko, dass ein zunehmend autoritärer Stil und eine Schwächung der zivilgesellschaftlichen Institutionen jeden Reformeifer ersticken könnten. Bis jetzt seien die Experten aber optimistisch, dass vernünftige Standards beibehalten würden. Das gelte insbesondere im Vergleich zu der Korruption früherer Regierungen, die Brasiliens beeindruckend unabhängige Justiz aufgedeckt habe. Bolsonaro sei im Kreis der derzeitigen Populisten keine Ausnahme, und sein Mandat sei deutlich schwächer als etwa das von Andrés Manuel López Obrador in Mexiko.



Neuberger Berman erwarte eine deutlich härtere Haltung bei sozialen Themen, insbesondere Kriminalität. Natürlich könne dies zu negativen Schlagzeilen führen, doch würden die Experten keine deutliche Schwächung der Rechtsstaatlichkeit erwarten.



Es sei davon auszugehen, dass der Real selbst nach der jüngsten Aufwertung unterbewertet bleibe, da Brasilien anders als Argentinien nicht unter dem Druck stehe, sich ausländisches Kapital beschaffen zu müssen. Außerdem würden die Experten die Zinsen angesichts der strukturell niedrigen Inflation von zwei bis vier Prozent für attraktiv halten: Die Zweijahresrendite betrage etwa 8,5 Prozent.



Durch die Rally brasilianischer Aktien seit der ersten Wahlrunde und die Branchenrotation von Exportunternehmen mit Dollareinnahmen zu binnenorientierten Unternehmen mit Einnahmen in Real würden die Experten die besten Aktien jetzt für sehr hoch bewertet halten - zumal sich das Wirtschaftswachstum noch immer in Grenzen halte. Interessant scheinen nach wie vor Mid Caps, die in der Frühphase der durch Mittelzuflüsse ausgelösten Rally ins Hintertreffen geraten waren, so die Experten von Neuberger Berman.



Noch wichtiger sei aber vielleicht, dass ein Sieg Bolsonaros am nächsten Wochenende die Anleger wieder optimistischer für Lateinamerika stimmen dürfte. Brasilien würde dem Regime in Venezuela etwas entgegensetzen können. Eine Konjunkturerholung würde auch anderen Ländern der Region stark nutzen, insbesondere Argentinien und Uruguay. Brasilien habe fast drei Prozent Anteil am Welt-BIP, sodass die Aussichten auf Wirtschaftsreformen in Brasilien den Emerging Markets insgesamt gut täten. (Ausgabe vom 25.10.2018) (26.10.2018/ac/a/m)





Am Sonntag stehen sich Jair Bolsonaro von der Sozial-Liberalen Partei und Fernando Haddad von der Arbeiterpartei in der Stichwahl um die brasilianische Präsidentschaft gegenüber, so die Emerging-Markets-Experten von Neuberger Berman, Gorky Urquieta und Conrad Saldanha.In der ersten Runde vor zwei Wochen habe Bolsonaro die absolute Mehrheit knapp verpasst.Bolsonaro habe mehr Stimmen gewonnen, als die Meinungsumfragen vorausgesagt hätten, und auch bei den Kongresswahlen habe seine Partei unerwartet gut abgeschnitten. Den Umfragen zufolge sei er am Sonntag klarer Favorit. Haddad falle es schwer, aus dem Schatten des früheren Präsidenten Lula da Silva herauszutreten und die Skandale um die Arbeiterpartei abzuschütteln.Bolsonaro sei auch der Favorit der Finanzmärkte, zumal die Mitte-Rechts-Kandidaten ausgeschieden seien. Seit der ersten Wahlrunde hätten brasilianische Titel andere Emerging-Market-Papiere sehr klar hinter sich gelassen, bei einer weltweit hohen Volatilität.Mit seinem autoritären Stil und seinen umstrittenen Äußerungen sei Bolsonaro ein Vertreter des internationalen Rechtspopulismus. So nebulös er sich im Wahlkampf zu Wirtschaftsfragen geäußert und so oft er in der Vergangenheit gegen Wirtschaftsreformen gestimmt habe, so wenig populistisch seien seine jüngsten Äußerungen gewesen. Sein Chefwirtschaftsberater Paulo Guedes, Absolvent der Universität Chicago und möglicher Finanzminister, spreche sich für radikale Reformen mit Privatisierungen und Ausgabenkürzungen aus.Bolsonaro möge mit seinem polternden Politikstil US-Präsident Donald Trump ähneln, aber er gleiche Trump auch insofern, als er eine Wirtschaft übernehme, die sich zwar erhole, aber mit strukturell hohen Staatsschulden und einem hohen Haushaltsdefizit zu kämpfen habe. Die brasilianischen Staatsschulden würden 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) überschreiten, und die Zinsen seien hoch. Ein wichtiges Ziel werde daher ein primärer Haushaltsüberschuss sein.