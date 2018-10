London (www.aktiencheck.de) - Aktuellen Umfragen zufolge dürfte es am kommenden Sonntag ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Jair Bolsonaro, einem rechtsgerichteten Nationalisten und Fernando Haddad, dem Kandidaten der Arbeiterpartei PSDB, geben, so Mike Hugman, Porfolio Manager des Investec EM Fixed Income Teams bei Investec Asset Management, im Kommentar zur Präsidentschaftswahl in Brasilien am Sonntag.Brasilien drohe eine Schuldenkrise. Das BIP liege bei über 80 Prozent und trotz finanzpolitischer Konsolidierungsbemühungen dürfte das gesamtstaatliche Haushaltsdefizit 2018 über sieben Prozent liegen (Primärdefizit von 2,4% des BIP). Es brauche eine dringende Rentenreform und eine Verpflichtung zu weiteren Ausgabenkontrollen, um sicherzustellen, dass sich die Schulden und das BIP stabilisieren würden. Die mediale Aufmerksamkeit konzentriere sich auf Bolsonaros illiberale soziale Ansichten, doch seine Wirtschaftspolitik sei moderater. Er habe mit Paulo Guedes einen relativ marktfreundlichen Finanzsprecher ernannt, der in Gesprächen mit Investoren die richtigen Signale gesetzt habe.Die Experten seien hingegen skeptisch, ob auf der anderen Seite Haddad in der Lage und bereit sein werde, die entsprechenden steuerlichen Anpassungen vorzunehmen, insbesondere angesichts der Geschichte der Partei mit ihren Steuerexzessen. Sollte Haddad die Wahl gewinnen, würden die Experten davon ausgehen, dass dies das Land viel näher an eine Schuldenkrise in den Jahren 2019-2020 heranführen werde, da es an Engagement für die dringend erforderliche Rentenreform mangle und andere Elemente der Haushaltskonsolidierung zurückverfolge. (04.10.2018/ac/a/m)