Wien (www.aktiencheck.de) - Die Wachstumserwartungen für Brasiliens Volkswirtschaft werden weiter nach unten revidiert und liegen inzwischen bei weniger als 1% für 2019, so die Analysten von Raiffeisen Capital Managament in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".



Zugleich gehe auch die Inflation zurück, ebenso die Inflationserwartungen. Die Notenbank habe angesichts dessen ihre Bereitschaft zu Zinssenkungen signalisiert, verknüpfe diese aber mit der Verabschiedung der geplanten Reform der Sozialsysteme. Diese solle noch Mitte Juli vom Unterhaus abgesegnet werden. Sie sehe ein höheres Rentenalter, geringere Pensionen und höhere Beiträge der Beschäftigten vor und reduziere unter anderem drastisch den Schutz für Schwangere und junge Mütter. Die dadurch erzielten Einsparungen im Staatshaushalt würden derzeit auf rund 915 Milliarden Real veranschlagt (umgerechnet rund 220 Milliarden Euro). Das sei einerseits zwar rund 20% weniger als ursprünglich von der Regierung geplant, aber andererseits immer noch mehr, als die Märkte erwartet hätten. Apropos Erwartungen: Die Zustimmungsrate zu Präsident Bolsonaro und seiner Regierung sei weiter gesunken; gerade mal ein Drittel der Befragten sei noch positiv eingestellt. Ungefähr genauso viele würden den Präsidenten und seine Regierung ablehnen und das verbleibende Drittel könne oder wolle sich nicht festlegen. Der Aktienindex in Sao Paolo sei im Juni um rund 4% gestiegen. Dass das Unterhaus in einer ersten Abstimmung für die umstrittene Sozialreform votiert habe, habe den Kursen Anfang Juli einen weiteren Schub gegeben. (Ausgabe Juli 2019) (18.07.2019/ac/a/m)





