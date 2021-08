Wien (www.aktiencheck.de) - Brasilien verzeichnet seit zwei Monaten einen recht kontinuierlichen Rückgang der Coronavirus-Neuinfektionen, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".



Parallel dazu steige die Stimmung in der Wirtschaft und bei den Konsumenten und dies widerspiegele sich zunehmend auch in den Einzelhandelsumsätzen und im Dienstleistungssektor. Präsident Bolsonaro habe zum wiederholten Male die Regierung umgebildet, mit dem offensichtlichen Bestreben, neue Verbündete für die im Herbst 2022 anstehenden Wahlen zu gewinnen. Er habe auch das von ihm gleich am ersten Tag seiner Amtszeit aufgelöste Arbeitsministerium wieder errichtet; die entsprechenden Agenden seien aus dem Wirtschaftsministerium wieder herausgelöst worden.



Unterdessen habe Bolsonaro die Wahlen im kommenden Jahr in Frage gestellt, indem er die ausschließliche Verwendung gedruckter Stimmzettel gefordert und mit dem Nichtanerkennen des Wahlergebnisses gedroht habe, falls - wie schon seit langem üblich - elektronische Wahlmaschinen eingesetzt würden. Der Aktienmarkt in Sao Paolo habe sich schwach präsentiert und im Juli um rund 4% nachgegeben. (Ausgabe vom 16.08.2021) (24.08.2021/ac/a/m)



