Die Inflationsrate sei in den letzten Monaten aufgrund von steigenden Nahrungsmittelpreisen überraschend stark angestiegen. Im Dezember habe die Inflationsrate 4,3% yoy betragen, etwa auf dem Ziel der Zentralbank für Ende des Jahres von 4,25%. Allerdings sei die Kern-Inflationsrate gut verankert bei nur 3,2% yoy geblieben - deutlich unterhalb des Inflationsziels.



Auch die Inflationserwartungen mit nur 3,6% würden auf einen schwachen Inflationsdruck hindeuten. Die Hauptrisiken für die brasilianische Wirtschaft lägen momentan außerhalb des Landes: Brasilianische landwirtschaftliche Exporte könnten als Folge einer Einigung im Handelsstreit zwischen USA und China leiden. Auch die Wahl des Populisten Fernandez beim wichtigen Handelspartner Argentinien dürfte die Wirtschaft Brasiliens belasten.



Brasilien habe zwar bereits unter der letzten Regierung wirtschaftspolitisch den richtigen Weg eingeschlagen, allerdings sei sie nicht entschlossen vorangeschritten. Die neue Regierung verspreche einen erneuten Reformschub und habe mit der Rentenreform bereits einen großen Erfolg errungen. Die Wirtschaft des Landes weise eine leichte Erholung auf, die noch an Kraft gewinnen dürfte. Der Wachstumsausblick werde jedoch durch die anstehende fiskalische Konsolidierung belastet, die notwendig sei, um das extrem hohe Niveau der öffentlichen Verschuldung wieder auf ein nachhaltiges Niveau zu senken. Die Rahmenbedingungen für Investitionen würden schwierig bleiben; besonders würden die überbordende Bürokratie, das komplexe Steuersystem und die schlechte Infrastruktur belasten. Zudem würden sich die gestiegenen protektionistischen Tendenzen in den USA negativ auswirken.



Der Ratingtrend Brasiliens habe sich seit 2014 aufgrund der Reformunfähigkeit früherer Regierungen, der Verschlechterung der fiskalischen Verfassung und des langfristigen Verlusts an Wettbewerbsfähigkeit deutlich verschlechtert. Die neue Regierung unter Bolsonaro habe mit der Rentenreform bereits bewiesen, dass sie die angestrebten Reformen durchführen könne. Sie strebe ebenfalls eine glaubwürdige Stabilisierung der Schuldenquote. Sollte sich der Reformpfad fortsetzen, dann wäre die Tür für einen positiven Ratingtrend offen. (Ausgabe vom 14.01.2020) (17.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ende Oktober verabschiedete der brasilianische Kongress die langersehnte Rentenreform, so die Analysten der DekaBank.Die Rentenreform sei der erste und wichtigste Schritt in Richtung Budgetkonsolidierung und dürfte einen weiteren dramatischen Anstieg der Verschuldung, wie er in den vergangenen Jahren stattgefunden habe, verhindern. Dieser Schritt in Richtung Haushaltssanierung dürfte nun den Weg für bessere Ratings ebnen. Präsident Bolsonaro und sein Finanzminister Paulo Guedes hätten bereits nach der Freigabe der Rentenreform eine weitere Reihe von Reformen vorgestellt, die noch im Laufe des Jahres vor dem Kongress diskutiert würden. So sollten auch feste Ausgaben gekürzt werden, um mehr Raum für Investitionen zu eröffnen.