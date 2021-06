Wien (www.aktiencheck.de) - Brasiliens Aktienmarkt und die Landeswährung setzten im Mai ihre gute Performance vom April fort, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Volkswirtschaftlich habe es einige gute Nachrichten gegeben. Die Wirtschaft sei im ersten Quartal 2021 deutlich stärker als erwartet gewachsen, um rund 1,2% gegenüber dem vierten Quartal 2020. Dazu dürfte auch beigetragen haben, dass trotz der (schlimmeren) zweiten Infektionswelle weniger Einschränkungen des wirtschaftlichen Lebens verhängt worden seien als noch während der ersten Welle 2020.Im Gegenzug zeichne sich allerdings kein Ende der Pandemie ab. Der brasilianische Wirtschaftsminister rechne mit - optimistischen - 5% Wirtschaftswachstum für 2021 und sehe - noch viel optimistischer - gar einen Haushaltsüberschuss für 2023 voraus. Speziell an letzterer Prognose scheinen Zweifel mehr als berechtigt, so die Experten von Raiffeisen Capital Management. Umso mehr, als die Aussichten für größere Steuerreformen zuletzt stark geschwunden seien. Stattdessen werde es wohl allenfalls einzelne kleinere Veränderungen geben - wenn überhaupt. (Ausgabe Juni 2021) (21.06.2021/ac/a/m)