ASX-Aktienkurs BrainChip-Aktie:

1,43 AUD -13,60% (25.01.2022, 06:10)



ISIN BrainChip-Aktie:

AU000000BRN8



WKN BrainChip-Aktie:

A14Z7W



Ticker-Symbol BrainChip-Aktie:

24Y



ASX-Ticker-Symbol BrainChip-Aktie:

BRN



Kurzprofil BrainChip Holdings:



BrainChip Holdings Ltd (ISIN: AU000000BRN8, WKN: A14Z7W, Ticker-Symbol: 24Y, ASX-Ticker-Symbol: BRN) ist ein in Australien ansässiges Technologieunternehmen, das Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI) anbietet. Die Haupttätigkeit des Unternehmens ist die Entwicklung von software- und hardwarebeschleunigten Lösungen für fortschrittliche Anwendungen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens. (25.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BrainChip-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die BrainChip-Aktie (ISIN: AU000000BRN8, WKN: A14Z7W, Ticker-Symbol: 24Y, ASX-Ticker-Symbol: BRN) unter die Lupe.Zu den am Dienstag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. BrainChip gehört. Das Papier des australischen Start-ups sei heute bei den Verkäufen im Fokus gestanden. BrainChip mache derzeit Furore und stelle NVIDIA zumindest im Kurzfristchart in den Schatten. Nach dem Ritterschlag durch Mercedes-Benz habe BrainChip am 13. Januar verkündet, 15 Mio. Aktien im Zuge eines Capital-Call-Deals mit LDA zu verkaufen. Bis 2023 könnten dem Start-up bis zu 50 Mio. USD zufließen. Noch erziele BrainChip aber keine nennenswerten Umsätze, so Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 25.01.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BrainChip-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BrainChip-Aktie:0,903 EUR -6,57% (25.01.2022, 17:18)