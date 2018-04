Tradegate-Aktienkurs Bossard-Aktie:

Kurzprofil Bossard Holding AG:



Die Bossard Gruppe (ISIN: CH0238627142, WKN: A111WS, Ticker-Symbol: 0B7, SIX Ticker-Symbol: BOSN) ist ein weltweit führender Anbieter von Produktlösungen und Dienstleistungen in der industriellen Verbindungs- und Montagetechnik. Mit einem Produktsortiment von über 1.000.000 Artikeln, sowie der ausgewiesenen Kompetenz in der technischen Beratung (Engineering) und der Lagerbewirtschaftung (Logistik), gehört Bossard als Komplettanbieter und Industriepartner zu den etablierten Unternehmen. Zudem spielt Bossard beim Aufbau intelligenter Produktionsstätten im Sinne von Industrie 4.0 eine Vorreiterrolle.



Zu den Kunden zählen lokale und multinationale Industrieunternehmen, denen Bossard mit ihren Lösungen zu einer höheren Produktivität verhilft. Mit 2.300 Mitarbeitenden an weltweit 80 Standorten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 786,2 Mio. CHF. Bossard ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (09.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bossard-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Bossard Holding AG (ISIN: CH0238627142, WKN: A111WS, Ticker-Symbol: 0B7, SIX Ticker-Symbol: BOSN).Das Unternehmen habe letzte Woche ein breit abgestütztes Wachstum in allen drei Regionen angekündigt. Heute sei dies mit einem soliden zweistelligen Wachstum bestätigt worden (10,9% & 8,7% in LW), das die Analysten-Erwartungen leicht übertreffe (VontE 10% & 7,9% in LW). Europa habe sich deutlich über den Erwartungen entwickelt und habe ein Wachstum in LW von 8,5% (VontE 5,5% in LW) erzielt. In Süd- und Osteuropa, wo das Unternehmen weiterhin über großes Wachstumspotenzial verfüge, sei ein zweistelliges Wachstum erreicht worden. CH, GER & DEN hätten sich ebenfalls positiv entwickelt. Amerika habe die Erwartungen nicht ganz erfüllt, dennoch habe es immer noch ein solides Wachstum in LW von 8,2% erzielt, aber habe wie erwartet unter ungünstigen Währungstrends gelitten.Das Unternehmen habe trotz Stagnation bei Tesla ein Wachstum erzielen können (Bossard mit ungünstigerem Umsatzmix aufgrund des Rollouts von Model 3). In letzter Zeit profitiere Bossard weiterhin von bisherigen Investitionen in Asien mit einem Wachstum von 10,7% in LW (VontE 7% in LW), angekurbelt durch ein zweistelliges Wachstum in China, Taiwan und Thailand.Das Unternehmen gehe nun von einem Umsatz im GJ18 von CHF 850 Mio. aus (d. h. das obere Ende der alten Prognose und entsprechend VontE).Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Bossard-Aktie. Das Kursziel laute CHF 225,00. (Analyse vom 09.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bossard-Aktie: