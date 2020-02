Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,84 EUR +0,45% (14.02.2020, 09:58)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,81 EUR +0,17% (14.02.2020, 10:11)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (14.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.In der kommenden Woche würden die Achtelfinal-Spiele der Champions League beginnen. Borussia Dortmund messe sich dann mit dem französischen Meister PSG, Juventus Turin müsse eine Woche später zu Olympique Lyon. Die Spieler des aktuell erfolgreichsten börsennotierten Fußball-Clubs würden diese Spiele nur vor dem Fernseher verfolgen - noch.Denn die Chancen stünden sehr gut, dass Lazio Rom in der kommenden Saison wieder einmal in der Champions League sein werde. Dank eines enorm starken Laufs im Herbst, bei dem mit elf Siegen in Serie sogar ein neuer Vereinsrekord aufgestellt worden sei, liege man nur noch einen Punkt hinter dem Spitzenduo Juventus Turin und Inter Mailand. Auf den Tabellenfünften, der mit der weit weniger lukrativen Europa League Vorlieb nehmen müsse, habe man jetzt schon satte 14 Punkte Vorsprung.Doch die Teilnahme an der Königsklasse dürfte angesichts des enormen Kursanstiegs von 50 Prozent seit Oktober bereits längst eingepreist sein. Und es dürfte für den Hauptstadtclub schwer werden, auch im kommenden Jahr wieder unter die ersten vier Plätze zu kommen. Denn die Konkurrenz sei sehr stark: Angefangen beim Serienmeister Juventus Turin über die von ausländischen Investoren gesponserten Mailänder Clubs, hin zu den Champions League-Achtelfinalisten SSC Neapel und Atalanta Bergamo oder dem Stadtrivalen AS Rom - das Gedränge an der Tabellenspitze dürfte groß bleiben.Für den AKTIONÄR würden daher unter den börsennotierten Clubs Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund am attraktivsten bleiben. Allerdings sollten auch hier nach wie vor nur mutige Anleger zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link