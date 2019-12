(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) weiterhin zu kaufen.Gestern Abend habe der BVB sein letztes Gruppenspiel in der Champions League gegen Slavia Prag gespielt, was man 2-1 habe gewinnen können. Aufgrund der Punktesituation und dem direkten Vergleich mit Inter Mailand habe der BVB mindestens 1 Punkt mehr holen müssen als Inter um sich zu qualifizieren. Da Inter Mailand zuhause gegen den FC Barcelona mit 1-2 verloren habe, sei der BVB somit als Gruppen-2. für das Champions League Achtelfinale qualifiziert.Qualifikation für das Achtelfinale: Insgesamt habe der BVB 10 Punkte (Barcelona 14, Inter 7) bei 3 Siegen und 1 Unentschieden erreicht. Somit habe der BVB bisher feste Prämien in Höhe von 33,75 Mio. Euro generiert (15,25 Mio. Euro Startprämie, 9 Mio. Euro für Punkte in der Gruppenphase und 9,5 Mio. Euro für die Qualifikation für das Achtelfinale). Hätte der BVB nicht gewonnen und sich damit auch nicht für das Achtelfinale qualifiziert, wären die Prämien um 10,2 Mio. Euro niedriger (Annahme: Unentschieden gegen Slavia Prag).BVB aktuell in guter Position: Mit der Qualifikation habe es der BVB geschafft, dass man sich in allen 3 Wettbewerben in aussichtsreicher Position befinde. Die CL-Achtelfinal-Runde finde in der Woche vom 18/19.2 sowie 25/26.2 statt (Auslosung am 16.12.19). Im DFB Pokal stehe der BVB auch im Achtelfinale und bestreite am 4.2 ein Auswärtsspiel bei Werder Bremen. In der Bundesliga habe sich der BVB in den letzten Wochen gut entwickelt und befinde sich nach dem 14. Spieltag auf Rang 3 mit 26 Punkten. Auf Platz 1 befinde sich weiterhin die Borussia Mönchengladbach mit 31 Punkten, gefolgt von RB Leipzig mit 30 Punkten. Aktuell habe der BVB 1 Punkt Vorsprung auf Platz 5 (SC Freiburg) und 2 Punkte auf Platz 7 (FC Bayern München).Kursrisiko abgewendet: Das Spiel gestern sei ein möglicher Trigger für die Aktie gewesen und mit dem Sieg und der Qualifikation habe man die Kursrisiken abwenden können. Aktuell stehe der BVB in allen Wettbewerben in guter Position die erwarteten sportlichen Ziele zu erreichen. Die Aktie sollte jetzt wieder ein positives Momentum aufbauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person