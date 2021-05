(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,975 EUR -2,45% (27.05.2021, 21:04)



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,92 EUR -3,27% (27.05.2021, 17:35)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (27.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unverändert zu kaufen.Für 9M habe sich ein 19%-iger Umsatzrückgang auf 257,3 Mio. Euro ergeben, der insbesondere auf ein schlechtes erstes Quartal zurückzuführen sei. Stabilisierend habe vor allem die Entwicklung in den Segmenten Werbung und TV-Vermarktung gewirkt. Das 9M EBIT habe -44,1 Mio. Euro erreicht und sei damit besser gewesen als die Analysten-Schätzung von -50,6 Mio. Euro.Die Mannschaft habe in den letzten Wochen einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt. In der Bundesliga sei es gelungen, sich nach mehreren Siegen einen Spieltag vor dem Saisonende erneut für die finanziell lukrative UEFA Champions League (UCL) zu qualifizieren. Darüber hinaus habe die Mannschaft das DFB-Pokalfinale für sich entscheiden können. Die Diskussion über die Einführung einer europäischen Superliga habe sich schnell wieder beruhigt, sei aber noch nicht endgültig beendet. Der Analyst gehe davon aus, dass es ab 2024/25 einen reformierten UCL-Wettbewerb mit mehr Spielen als bisher geben werde.Mit Adhoc-Mitteilung vom 25.05. habe der BVB ein vorläufiges EBITDA von etwa 33 Mio. Euro veröffentlicht (FMR: 23,1 Mio. Euro). Das Konzernergebnis werde bei rund -75 Mio. Euro liegen und falle damit etwas schlechter aus als von dem Analysten geschätzt (FMR: -67,6 Mio. Euro). Der Analyst erwarte für 22/23e ein positives EBIT von 9,5 Mio. Euro. Dabei erwarte er, dass ab der Saison 21/22 die Bundesligaspiele wieder mit Zuschauerbeteiligung stattfinden würden.Die beiden Hauptgründe für die Anhebung des Kursziels von 6,00 auf 6,80 Euro seien ein höherer Marktwert für den Mannschaftskader nach den guten sportlichen Leistungen der letzten Wochen: 411 Mio. Euro nach 352 Mio. Euro. Darüber hinaus habe der Analyst den negativen Corona-Effekt auf das Ergebnis angesichts der fortschreitenden Impfkampagne von -170 Mio. Euro auf -119 Mio. Euro reduziert.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 27.05.2021)Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: