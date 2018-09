Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,63 EUR -0,53% (11.09.2018, 11:38)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (11.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der Start in die neue Bundesliga-Saison sei mehr oder weniger ordentlich gewesen (vier Punkte aus zwei Spielen, davon ein Heimsieg gegen RB Leipzig). Der BVB habe viel Geld in die Hand genommen. Die Schwarzgelben hätten 72 Mio. Euro für Verstärkungen ausgegeben.BVB-Coach Lucien Favre sei dafür bekannt, junge Spieler zu fördern und weiter zu entwickeln. Das werde dem Wert des Kaders einen weiteren Schub geben. Würde die BVB-Aktie nur annähernd in die Bewertungsdimension von Juventus Turin vorstoßen, müsste das Papier zweistellig notieren, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.09.2018)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:6,63 EUR -0,75% (11.09.2018, 11:32)