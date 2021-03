Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,84 EUR +2,73% (03.03.2021, 14:43)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (03.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund könne wieder gewinnen. Nach dem 3:1 beim FC Sevilla könne der Fußball-Bundesligist eigentlich schon für die nächste Runde in der Champions League planen. Am gestrigen Dienstag sei ein 1:0-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach gelungen, was den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals bedeute. Sollten bald wieder Zuschauer in den Fußballstadien zugelassen werden, dürfte sich der eingeschlagene Aufwärtstrend der BVB-Aktie fortsetzen. Auf kurze Sicht sollte das Papier den Bereich um 6 Euro wieder erreichen können. Voraussetzung sei natürlich, dass die jüngsten Erfolge keine Eintagsfliege gewesen seien. Sollte diese Hürde gemeistert werden, wäre das ein starkes Kaufsignal, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.03.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:5,86 EUR +2,00% (03.03.2021, 14:31)