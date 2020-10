Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,045 EUR -1,56% (12.10.2020, 16:25)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,045 EUR -0,88% (12.10.2020, 16:41)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (12.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der BVB sei ein Tummelplatz für junge hochbegabte Spieler. Und diese Rasselbande habe in der Vergangenheit schon ordentlich für Furore gesorgt - auch wenn der große Wurf in Form eines Titels bisher noch ausgeblieben sei. Doch der "Jugendwahn" beim BVB gehe nun sogar noch einen Schritt weiter: Das 15-jährige Top-Talent Youssoufa Moukoko solle dieses Jahr nicht nur Bundesliga, sondern auch Champions League spielen. Er könnte damit der jüngste Spieler aller Zeiten in der Königsklasse werden. Gebe das der Borussia Dortmund-Aktie den ersehnten Schwung?"Wir werden Youssoufa über die B-Liste für die Champions League anmelden", habe BVB-Sportdirektor Michael Zorc der Bild (Montags-Ausgabe) gesagt. Laut Reglement des Kontinentalverbandes UEFA könnten Spieler von einem Alter von 16 Jahren an, die am 1. Januar 1999 oder danach geboren seien und zwei aufeinanderfolgende Jahre für den Club spielberechtigt seien, in der Königsklasse eingesetzt werden. Moukoko sorge seit 2016 bei den BVB-Junioren für Furore und gehöre mittlerweile dem Profikader von Trainer Lucien Favre an.Der BVB setze seinen Jugendstil gleichsam mit größtmöglicher Konsequenz fort. Das Eigengewächs und Top-Talent Moukoko dürfte in den nächsten Jahren sicherlich einen gewaltigen Transferwert erreichen und damit den Wert der Mannschaft weiter signifikant erhöhen. Generell sei der BVB mit einer Eigenkapitalquote von 65 Prozent finanziell top aufgestellt. Einzig die Charttechnik bereite etwas Sorge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: