Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,335 EUR -4,65% (02.09.2019, 09:22)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (02.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) charttechnisch unter die Lupe.Regelmäßig würden die Analysten das Selektionsverfahren der Relativen Stärke (Levy) mit charttechnischen Konsolidierungsformationen kombinieren, um interessante Tradingkandidaten zu identifizieren. Die Relative Stärke gewährleiste dabei, dass lediglich Engagements in Richtung des übergeordneten Trends eingegangen würden. Die Auflösung eines Konsolidierungsmusters liefere dagegen den Startschuss dafür, dass dieser Trend wieder an Momentum gewinne. Diese charttechnische Steilvorlage liege aktuell bei der Aktie von Borussia Dortmund vor. Eine aufgelöste Korrekturflagge signalisiere, dass der im Jahr 2015 etablierte Aufwärtstrend (akt. bei 6,17 EUR) wieder an Fahrt aufnehme. Der hohe RS-Koeffizient sowie die Bodenbildung im Verlauf des MACD würden zudem für einen validen Ausbruch auf der Oberseite sprechen. Ein Sprung über die Hochs bei rund 10 EUR würde in diesem Kontext für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgen. Das rechnerische Kursziel aus der beschriebenen Korrekturflagge lasse sich auf rund 12 EUR taxieren. Auf dem Weg in diese Region stelle die Parallele zum o. g. Haussetrend (akt. bei 11,41 EUR) ein wichtiges Etappenziel dar. Als Absicherung biete sich die alte Flaggenbegrenzung (akt. bei 9,05 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:9,57 EUR -2,30% (02.09.2019, 09:06)