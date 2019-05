Jochen Kauper von "Der Aktionär" erhöht sein Kursziel für die Borussia Dortmund-Aktie von 11,50 Euro auf 12,00 Euro. (Analyse vom 20.05.2019)



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (20.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der erste Frust sei verflogen. Borussia Dortmund stelle die Weichen für die neue Saison. Das Ziel sei, dem FC Bayern München endlich die Meisterschale wegzuschnappen. Dass der BVB am Ende der Krisen-Saison 2017/18 schon 2018/19 souverän auf Platz 2 der Tabelle stehe, hätten nur wenige für möglich gehalten. Die Aktie zeige sich in den letzten Wochen wieder in einer technisch ausgezeichneten Form. Wie viel Potenzial stecke noch in der BVB-Aktie?Beim gemeinsamen Abschied in die Sommerpause am Abend hätten sich die Fußballer von Borussia Dortmund auf einen neuen Versuch eingeschworen, den Serienmeister FC Bayern ins Wanken zu bringen und die Meisterschale endlich wieder nach Dortmund zu holen.Der Titel in dieser Saison sei greifbar gewesen. Immerhin habe der BVB 21 Spieltage auf dem ersten Tabellenplatz rangiert und zwischenzeitlich einen komfortablen Neun-Punkte-Vorsprung auf den späteren Meister Bayern besessen."Diese Saison ist eine Verpflichtung und eine Motivation, im nächsten Jahr einen noch besseren Kader zu haben", habe Sportdirektor Michael Zorc gesagt. Bei aller Enttäuschung über das ausgebliebene Happy End einer eigentlich famosen Spielzeit habe auch Vereinsboss Hans-Joachim Watzke zurück in den Kampfmodus gefunden: "Wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung und werden wieder angreifen."Fakt sei: In den letzten Jahren hätten Watzke, Zorc und Co ein hervorragendes Händchen gehabt, was die Transfers betreffe. Super-Talent Jadon Sancho werde bereits jetzt mit 80 Millionen Euro plus X gehandelt. Hinzu komme: Trainer Lucien Favre sei ein hervorragender Coach mit einem guten Händchen für junge Talente.Viele hätten sich unter Favre extrem gut entwickelt, was sich positiv auf die Marktwerte nieder geschlagen habe. Hinzu komme: Die Fernsehgelder würden explodieren und ein Ende des Transfer-Wahnsinns sei noch nicht in Sicht.Nach einer Konsolidierung zwischen 8,40 Euro und 8,60 Euro habe die BVB-Aktie wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Die nächste Hürde warte auf das Papier im Bereich von 9,01 Euro. Werde auf diese Marke genommen, so habe die BVB-Aktie Luft bis zur Marke von 9,47 Euro. Blicke man auf die letzten Jahre zurück, so habe sich die BVB-Aktie vor allem in der fußballfreien Zeit extrem gut entwickelt.