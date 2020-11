Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,694 EUR +0,56% (06.11.2020, 16:20)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,71 EUR +1,12% (06.11.2020, 16:34)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (06.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der Dortmunder Fußballverein habe wegen der Corona-Krise im ersten Geschäftsquartal (Ende September) unter dem Strich einen hohen Verlust eingefahren. Der Fehlbetrag habe bei 35,8 Mio. Euro gelegen. Ein Jahr zuvor habe Borussia Dortmund beim Konzernergebnis noch ein minimales Plus erzielt.Die roten Zahlen für das stark von Corona und dem verspäteten Saisonstart geprägte erste Quartal seien aber keine Überraschung. Die Borussia Dortmund-Aktie präsentiere sich im heutigen Handel relativ robust. Die Chancen stünden gut, dass die jüngste Erholung fortgesetzt werde. Der kräftige Kursrückgang der vergangenen Handelswochen erscheine übertrieben. Mutige Anleger könnten mit einem Stopp bei 3,30 Euro auf das Comeback spekulieren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: