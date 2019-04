Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,72 EUR -0,63% (18.04.2019, 22:25)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (21.04.2019/ac/a/nw)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie zeige sich technisch in einer ausgezeichneten Form. Das Papier des Dortmunder Fußball-Bundesligisten haber sich vom Rücksetzer im Februar bis auf 7 Euro wieder erholt und greife wieder nach der 9-Euro-Marke. Der BVB habe die Qualifikation für die finanziell lukrative Champions League so gut wie in der Tasche. Zudem plane der Verein den einen oder anderen spannenden Transfercoup.Mit einem Börsenwert von 812 Mio. Euro sei der BVB noch immer an der Börse viel zu günstig bewertet. Super-Talent Jadon Sancho werde bereits jetzt mit 80 Mio. Euro plus X gehandelt. Hinzu komme: Die Fernsehgelder würden explodieren und ein Ende des Transfer-Wahnsinns sei noch nicht in Sicht.Zum Vergleich: Juventus Turin etwa bringe 1,36 Mrd. Euro auf die Börsenwaage. Manchester United sogar rund 2 Mrd. Euro. "Der Aktionär" halte daher an seinem langfristigen Kursziel für die BVB-Aktie von 11,50 Euro fest, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2019)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:8,75 EUR -0,23% (18.04.2019, 17:35)