Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,46 EUR -3,96% (18.01.2021, 15:14)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,505 EUR -3,25% (18.01.2021, 15:43)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (18.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Borussia Dortmund drohe das Aus im Meisterrennen. Das Remis gegen Mainz lasse den Abstand zu den Bayern anwachsen. Gegen Leverkusen könnte eine Vorentscheidung fallen. Börsianer würden echte Liebe vermissen lassen und die Aktie in den Keller schicken. Dabei winke ein 100-Millionen-Transfer. Ausgerechnet Hoffnungsträger und Supertalent Erling Haaland könnte gehen.BVB-Fans müssten starke Nerven haben: Ein erneuter Rückschlag im Kampf um das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga mache ihnen zu schaffen. Aktionären ebenfalls: Die Aktien von Borussia Dortmund würden am Montag nach dem Remis gegen Mainz am Ende der Verliererliste im Nebenwerteindex SDAX notieren. Die Papiere hätten bis zum Mittag 4,57 Prozent auf 5,425 Euro eingebüßt.Der Vertrag des Norwegers beim BVB laufe zwar noch bis 2024, und eine Ausstiegsklausel gelte dem Vernehmen nach erst ab 2022. Chelsea solle aber laut The Athletic bereit sein, deutlich mehr als die angeblich festgeschriebenen 75 Millionen Euro für den Angreifer zu bezahlen und dafür auch den erst im Sommer aufgestellten vereinseigenen Transferrekord - rund 100 Millionen Euro für den Ex-Leverkusener Kai Havertz - zu brechen.Haaland sei im Januar 2020 von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt und sei schnell zum Torgaranten geworden. Wettbewerbsübergreifend habe er 35 Tore in 35 Spielen für den BVB erzielt. Das habe neben Chelsea auch andere namhafte Interessenten wie Rekordmeister Manchester United und Pep Guardiolas Manchester City auf den Plan gerufen.Die Leistungen des BVB in der Bundesliga seien zuletzt durchwachsen gewesen. Gegen eher schwache Vereine habe sich der BVB dabei besonders schwer getan. Sollten die Dortmunder auch das kommende Spiel gegen Leverkusen verlieren, drohe ihnen das vorzeitige Aus im Rennen um die deutsche Meisterschaft. Für die Aktie wäre das kein gutes Omen. Ein möglicher Transfer von Erling Haaland nach England würde zwar voraussichtlich mehr als 100 Millionen Euro in die Kassen spülen, gleichzeitig aber die sportliche Perspektive mindern.Kurzum: Der BVB steckt derzeit in der Zwickmühle, und das gleich in mehrerer Hinsicht, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2021)Mit Material von dpa-AFX