Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,45 EUR +1,49% (25.05.2020, 09:11)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,445 EUR +0,78% (25.05.2020, 09:26)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (25.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund bleibe dem FC Bayern München auf den Fersen. Mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg habe der BVB Platz 2 in der Bundesliga-Tabelle gefestigt.Auch wenn in der aktuellen Phase keiner der internationalen Spitzenklubs große Transfers stemmen werde und hohe Einnahmen auf der Transferseite für die BVB in dieser Saison wohl ausbleiben würden. So sei die Basis für einen gute kommende Saison gelegt.Der BVB verfüge über eine solide Bilanz. Die Eigenkapitalquote betrage 65,2% (Eigenkapital: 352 Mio. Euro). Borussia Dortmund habe im laufenden Geschäftsjahr keine Verbindlichkeiten zu bedienen. Insofern wäre ein Verlust zu verschmerzen. Der BVB bleibe auf Champions-League-Kurs. Anleger könnten investiert bleiben. Das Kursziel liege bei 8,50 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2020)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: