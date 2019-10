Fußballaktien seien natürlich alles andere als Witwen- und Waisenpapiere. Aber mutige Anleger können sich die günstig bewerteten Anteile des BVB oder von Ajax Amsterdam auch nach den bitteren Niederlagen im Wochenverlauf ins Depot legen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die mittel- bis langfristigen Aussichten für die beiden Vereine würden gut bleiben. (Analyse vom 25.10.2019)



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (25.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es hätte so schön sein können. Mit einem Sieg im dritten Spiel der Champions League hätten sowohl der BVB als auch Ajax Amsterdam einen riesigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen können. Doch die beiden jungen Truppen hätten jeweils ihre Schlüsselspiele verloren: Ajax zuhause 0:1 gegen Chelsea und der BVB 0:2 bei Inter Mailand.Doch um jetzt Trübsal zu blasen, sei es noch viel zu früh. Beide Teams hätten es noch jeweils selbst in der Hand, die Qualifikation für das Achtelfinale perfekt zu machen. Die 9,5 Millionen Euro, die alleine für die Runde der letzten 16 winken würden, seien also noch drin.Noch wichtiger als die sportliche Entwicklung in der Champions League sei für den Aktienkurs aber wohl, dass sich die beiden Vereine jetzt im Herbst in eine gute Ausgangsposition bringen würden, um sich im kommenden Frühjahr erneut für die Champions League qualifizieren zu können.Der BVB liege trotz einer anders als im Vorjahr aktuell eher wenig berauschenden Saison diesbezüglich voll im Soll und derzeit auf Platz vier, der noch zur sicheren Teilnahme an der Champions League 2020/21 berechtigen würde. Allerdings treffe man nun auf zahlreiche direkte Konkurrenten um die begehrten Plätze eins bis vier.Besonders spannend bei beiden Aktien bleibe aber vor allem die Diskrepanz zwischen dem in den jeweiligen Bilanzen aufgeführten Kaderwert und den tatsächlichen Marktwerten. Beide Vereine würden über eine Vielzahl an Talenten verfügen, die sowohl dem BVB als auch Ajax Amsterdam in den kommenden Jahren höchstwahrscheinlich weitere satte Transfererlöse bescheren dürften.So hätten der Bilanzposten "Immaterielle Vermögensgegenstände", unter dem der Wert der Profispieler aufgeführt werde, beim BVB zuletzt bei nur 164 Millionen Euro gelegen. Laut den eher konservativen Schätzungen von transfermarkt.de liege der Marktwert der BVB-Kicker aber bereits bei 640 Millionen Euro.Bei Ajax Amsterdam beziffere das Internetportal den Kaderwert auf 375 Millionen Euro - bilanziert habe Ajax zuletzt lediglich 159 Millionen Euro. Der aktuelle Börsenwert des niederländischen Rekordmeisters liege übrigens aktuell lediglich bei 350 Millionen Euro.