Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (10.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Spiele ohne Zuschauer und geringere Transfereinnahmen hätten beim Dortmunder Fußballbundesligisten den Verlust wachsen lassen. Laut Mitteilung des börsennotierten Vereins vom Montag habe der BVB im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (Januar 2021 bis März 2021) beim Konzernergebnis ein Minus im zweistelligen Millionenbereich verbucht.Konkret erwirtschafte der Ruhrpott-Club ein Minus von 18,8 Mio. Euro. Damit sei der gesamte Verlust seit dem 1. Juli 2020 auf 45 Mio. Euro gestiegen. Im gleichen Zeitraum der Vorsaison habe der BVB einen Gewinn von 4,1 Mio. Euro gemacht.Das Minus resultiere im Wesentlichen aus Corona-bedingten Umsatzeinbußen und einem geringeren Ergebnis aus Transfergeschäften, heiße es in der Mitteilung. Habe der BVB in den ersten neun Monaten des vergangenen Geschäftsjahres noch 431,8 Mio. Euro inklusive des Transferüberschusses umgesetzt, so seien es im gleichen Zeitraum dieser Saison nach den vorläufigen Zahlen 276,1 Mio. Euro gewesen. Bei den Spielertransfers habe der BVB ein Ergebnis von 9,8 Mio. Euro erwirtschaftet, im Vorjahreszeitraum seien es 39 Mio. Euro gewesen.Die BVB-Aktie gewinne am Montag dennoch mehr als 3% auf. Grund seien die deutlich gestiegen Aussichten auf eine Teilnahme an der Champions-League im kommenden Jahr.Da an der Börse bekanntlich die Zukunft gehandelt wird, sind die Zahlen im Grunde schon abgehakt. Viel wichtiger ist die CL-Teilnahme in der Saison 2021/2022 – und dafür sieht es nunmehr gut aus. Und auch die Zuschauer dürften dank der gut verlaufenden Impf-Kampagne im Lauf des Jahres zurückkehren. Investierte Anleger sollten weiter auf dem Spielfeld bleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)