Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,235 EUR -0,24% (09.04.2019, 12:05)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,22 EUR -0,54% (09.04.2019, 12:55)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (09.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die deutschen und internationalen Medien hätten am Montag durchgehend den Rekordmeister FC Bayern München gefeirt. Borussia Dortmund sei "deklassiert", "verprügelt" ja sogar "gedemütigt" worden. Zugegeben, der BVB habe im Gipfeltreffen gegen den FC Bayern München eine desolate Vorstellung geboten. Dennoch: Die BVB-Aktie habe die Niederlage gut weggesteckt und die Dortmunder hätten den Kampf um die Meisterschaft noch nicht aufgegeben. Darüber hinaus plane das Management mit einigen spannenden Neuzugängen die nächste Saison.Mit einem Börsenwert von 770 Mio. Euro sei der BVB noch immer an der Börse viel zu günstig bewertet. Die Niederlage gegen den FC Bayern München habe die Aktie nur kurz belastet. Aktuell notiere das Papier um die 8,25 Euro. Fakt sei: Die TV- Gelder würden national wie auch international stärker sprudeln als je zuvor. Mit einer guten Transferpolitik würden sich auch weiterhin Werte realisieren lassen, was der BVB in den letzten Jahren mehrmals unter Beweis gestellt habe.Anleger sollten sich bei Kursen zwischen 7,50 Euro und 7,75 Euro auf die Lauer legen. "Der Aktionär" halte an seinem langfristigen Kursziel von 11,50 Euro fest, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2019)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: