Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es habe sich zuletzt angedeutet und seit gestern sei klar: Es werde auch in dieser Saison wieder Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga geben. Darunter leide natürlich besonders der einzig börsennotierte Erstligist Borussia Dortmund. Der Verein verfüge mit dem Signal Iduna Park über das größte Stadion des Landes (Kapazität 81.365 Zuschauer).Vor Corona seien die Spiele des BVB fast immer ausverkauft gewesen, was dem Verein laut Vorstandschef Hans-Joachim Watzke pro Partie rund vier Millionen Euro durch Ticketeinnahmen und sonstige Erträge beschert habe. Zuletzt habe es bereits deutliche Beschränkungen gegeben, so habe etwa das Topspiel gegen Bayern München nur noch von 15.000 Zuschauern besucht werden können. Nun würden einige Spiele ohne einen einzigen Fan folgen.Schon jetzt stehe fest: Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr würden wegen des frühen Ausscheidens aus der Champions League und den Geisterspielen sowie vorheriger Kapazitätsbeschränkungen erneut schwach ausfallen. Doch an der Börse werde bekanntlich die Zukunft gehandelt. Und die sehe dank der zahlreichen Talente im Kader weiterhin gut aus. Die Hoffnung auf eine deutliche Verbesserung der Finanzkennzahlen im kommenden Fiskaljahr bleibe bestehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: