Für den "Aktionär" bleibt die Aktie des BVB erste Wahl, so Jochen Kauper. Ajax sei etwas spekulativer einzuordnen, jedoch wie auch die BVB-Aktie kaufenswert. Für die BVB-Aktie liege das Kursziel bei 10,00 Euro. Der Rebound bei Ajax Amsterdam sollte die Aktie in Kursregionen zwischen 18,50 Euro und 19,50 Euro führen. (Analyse vom 10.03.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (10.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Welche Auswirkungen auf den Fußball habe die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn? Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern würden wegen der Coronavirus-Ausbreitung in Deutschland vorerst abgesagt. Bedeute: Leere Ränge in der Champions League und in der Bundesliga! Trotzdem sei die Aktie des BVB ein Kauf!Umdenken in Deutschland. Gesundheitsminister Jens Spahn have die Absage von Events mit mehr als 1.000 Zuschauern empfohlen. Sprich, am kommenden Wochenende drohe Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke 04 ein Spiel vor leeren Rängen. Das würde für den BVB aus rein finanzieller Sicht einen Ausfall von rund zwei Millionen Euro bedeuten.Vorher gehe es für den BVB in der wichtigen Königsklasse gegen Paris St. Germain. Schaffe es die Borussia ins Viertelfinale der Champions League, winke eine Prämie von 10,5 Millionen Euro.Der Markt ignoriere derzeit die positiven Meldungen von Borussia Dortmund. Sowohl die neuen Sponsorenverträge mit PUMA und 1&1, als auch die guten sportlichen Leistungen. Auch auf der Transferseite habe der BVB mit Haaland und Bellingham punkten können.Dennoch: Schon in der Vergangenheit habe es Ajax immer wieder geschafft, große Namen zu ersetzen. So sei der Argentinier Lisandro Martinez mit seinen 21 Jahren ein wichtiger Eckpfeiler im defensiven Mittelfeld geworden. Als Back-up stehe etwa der ebenfalls 21-jährige Mexikaner Edson Alvarez bereit.Rechts in der Viererkette spiele das Eigengewächs Sergiño Dest - gerade einmal 18 Jahre alt. Das belege, dass Ajax nicht nur über eine hervorragende Jugend-Ausbildung, sondern auch über ein außergewöhnlich gutes Scouting-Team verfüge.Ajax Amsterdam habe in der Eredivise derzeit sechs Punkte Vorsprung auf Rand 3 und damit gute Chancen für die Champions League in der kommenden Saison.