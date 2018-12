Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,41 EUR +1,39% (03.12.2018, 09:11)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (03.12.2018/ac/a/nw)



CFO Thomas Treß wolle in den kommenden Jahren den Umsatz unabhängig vom Transfermarkt auf über eine halbe Milliarde pro Jahr steigern. Da der jährliche Umsatz stark vom Spielerfolg abhänge, könne man vom BVB keine lineare Entwicklung erwarten. Doch die Bilanz sei gesund, das Konzept passe und Heibel könne sich gut vorstellen, dass dies gelingen werde. Ob für diese Entwicklung jedoch ein 2019er KGV von 19 passe, sei fraglich. Der BVB sei eine Fan-Aktie und werde wohl immer auf einem hohen Bewertungsniveau notieren. Er würde jedoch mit einem Einstieg in diese in seinen Augen gute Unternehmenspolitik warten, bis der BVB mal wieder etwas schlechter spiele und die Aktie dadurch günstigere Kurse biete, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 48 vom 30.11.2018)