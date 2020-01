Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,10 EUR +1,34% (23.01.2020, 13:07)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

9,095 EUR +1,39% (23.01.2020, 13:23)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (23.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Jochen Kauper von "Der Aktionär" ist die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) auf dem aktuellen Niveau ein Kauf.Wie einst Pierre-Emerick Aubameyang beim Debüt im Jahr 2013 - ebenfalls gegen Augsburg - habe BVB-Neuzugang Erling Haaland beim Borussia-Start gleich dreifach getroffen. Der BVB habe einmal mehr sein Gespür für erstklassige Talente unter Beweis gestellt. Die Aktie sei auf dem aktuellen Niveau ein Kauf!Eins zu drei habe der bis dato enttäuschende BVB beim FC Augsburg zurückgelegen - dann sei Urgewalt Haaland gekommen. Drei Tore, die für einen Fußball-Teenie imponierende Körpersprache und eine beeindruckende Kaltschnäuzigkeit im Abschluss hätten den Rückschlag zum Rückrundenstart der Bundesliga verhindert. "Ein fantastischer Einstand. Er ist ein superbelebendes Element", habe Lizenzspielerchef Sebastian Kehl zufrieden festgestellt. "Tolle Verpflichtung, toller Junge und ich hoffe, er wird noch viel Spaß mit uns haben", habe 2014er Weltmeister Mats Hummels über die neue Bundesliga-Attraktion gesagt.20 Millionen Euro habe der BVB im Winter an Red Bull Salzburg für das Sturmjuwel gezahlt, das so viele europäische Topclubs liebend gern verpflichtet hätten. Doch Haaland und sein Vater, der frühere Premier-League-Profi Alf-Inge Haaland, hätten das Karrieresprungbrett Dortmund als perfekte nächste Entwicklungsstufe angesehen.Mit Haaland sei Dortmund wieder im Geschäft! Gewohnt zurückhaltender habe Trainer Lucien Favre analysiert. "Er will lernen, er ist aufnahmefähig, hat eine top Mentalität und hat mit 19 viel Potenzial", habe der Fußball-Fachmann über den Super-Joker gesagt.Mutige Anleger hätten Kurse zwischen 8,50 und 8,75 Euro zum Einstieg genutzt. Auch bei 9,00 Euro sei das Papier noch zu günstig. Der BVB verfüge dank kluger Einkaufspolitik und gesteigertem Marktwert einiger seiner Top-Talente über reichlich stille Reserven. Das zeige einmal mehr der Deal des BVB mit Erling Haaland.Stoppkurs 7,25 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie.Als Alternative zum BVB eigne sich durchaus die Aktie von Ajax Amsterdam. Der Niederländische Top Klub bringe es auf 394 Millionen Euro Börsenwert. Die Aktie arbeite sich in einem schönen langfristigen Aufwärtstrend kontinuierlich nach oben und sei nach dem letzten Rücksetzer wieder einen Blick wert. (Analyse vom 23.01.2020)