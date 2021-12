Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,316 EUR +0,09% (10.12.2021, 10:52)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,324 EUR -1,73% (10.12.2021, 11:01)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (10.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der BVB gelte bereits seit vielen Jahren als Top-Adresse für aufstrebende Jungstars. Dies dürfte wohl auch ausschlaggebend dafür sein, dass sich der deutsche Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi Medienberichten zufolge für Borussia Dortmund entschieden habe. Den Meldungen strebe er einen Wechsel von RB Salzburg in die Bundesliga an. Nun müssten sich nur noch die beiden Vereine einigen. Offenbar würden die Salzburger 40 Mio. Euro fordern, der BVB biete aktuell noch 35 Mio. Euro.Darüber hinaus solle das BVB-Management auch einen weiteren Neu-Nationalspieler auf dem Zettel haben, der die zuletzt immer wieder wacklige Abwehr nachhaltig stabilisieren solle: Nico Schloterbeck. Der Shooting Star vom SC Freiburg spiele eine herausragende Saison und habe sich auch schon offen für den nächsten Karriereschritt gezeigt.Mutige Anleger könnten beim BVB auf eine Gegenbewegung setzen, die nach den herben Kursverlusten der vergangenen Wochen eigentlich überfällig wäre, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2021)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: