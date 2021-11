Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Stimmung bei der Mitgliederversammlung des BVB sei durchaus gut gewesen. Dies habe an dem jüngsten 2:1-Heimerfolg gegen den VfB Stuttgar gelegen, wodurch die Dortmunder bis auf einen Punkt an Tabellenführer Bayern München hätten heranrücken können. Doch die Sorgen, dass man in den kommenden Wochen nicht mehr wie am Samstag noch 57.900 Zuschauer im Signal Iduna Park begrüßen könne, würden bleiben.Und so habe BVB-Chef, Hans-Joachim Watzke, den klaren Appell an die Landesregierung gerichtet, keine Geisterspiele in Nordrhein-Westfalen mehr anzuordnen. "Fußball ist eine Freiluftveranstaltung, das muss man bedenken", habe Watzke gemahnt: "Und ich bin schon der Meinung, dass wir uns nicht in Kollektivhaftung mit anderen Regionen nehmen lassen dürfen, die sich weniger haben impfen lassen und deshalb ganz andere Zahlen haben. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen unsere Hausaufgaben relativ gut gemacht." Zudem habe er vom Gesundheitsamt gehört, "dass es noch überhaupt keine Auffälligkeiten gab, die mit einem Spiel von Borussia Dortmund zu tun hätten".Die bedrohliche Lage sei den BVB-Machern freilich bewusst. Aus Sorge vor Ansteckungen sei deshalb ausnahmsweise auch nicht die Mannschaft bei der Mitgliederversammlung anwesend gewesen. Insgesamt sei es auch "nicht die Zeit, große Kampfansagen zu machen und große Entwürfe an die Wand zu werfen", habe Watzke gesagt, sich dabei aber auf die Finanzen bezogen: "Corona wird uns am Ende auch nicht umschmeißen, aber es fügt schon die eine oder andere Wunde zu."Daher drängt sich vorerst noch kein Kauf der mittel- bis langfristig betrachtet durchaus spannenden Borussia Dortmund-Aktie auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link