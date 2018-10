Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (02.10.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Anfang April 2018 hätten die Experten die Aktie des BVB Borussia Dortmund bei Kursen von 5 Euro zum Kauf empfohlen. Hintergrund sei zunächst die Wette gewesen, dass sich der Verein für die Champions League qualifiziere und die neue Saison 2018/2019 nur besser laufen könne als die Spiel-Saison 2017/2018. Der Vorstandswoche-Drehplan scheine voll aufzugehen. Der BVB spiele Champions League und führe derzeit die Tabelle der Bundesliga an. Unter dem neuen Trainer Lucien Favre laufe es bisher rund. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke dürfte sich nicht nur über den sportlichen Erfolg freuen, sondern auch über einen deutlich gestiegenen Aktienkurs. Seit der Kaufempfehlung der Experten habe sich die Aktie nunmehr um über 50% verteuert. Ähnlich schlau wie die Experten habe übrigens Aufsichtsratsmitglied Bernd Geske agiert, der sich damals ebenfalls mit Käufen eingedeckt habe.Läuft's weiter wie bisher, geht die Borussia Dortmund-Aktie auf 10 Euro, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 02.10.2018)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:7,945 EUR +0,57% (02.10.2018, 09:53)