Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,40 EUR -1,29% (25.11.2019, 16:53



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

8,405 EUR +1,63% (25.11.2019, 17:02)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (25.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von Alicia Höfler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Alicia Höfler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Sportlich durchlebe Borussia Dortmund unruhige Zeiten. Nach dem Fast-Debakel gegen Bundesliga-Schlusslicht Paderborn wackle der Trainerstuhl von Lucien Favre. Auf der heutigen Hauptversammlung gehe es aber um den wirtschaftlichen Erfolg des Clubs.Hans-Joachim Watze, Vorsitzender der Geschäftsführung, erwarte Rekordeinnahmen in Höhe von 100 Mio. Euro im Sponsoring. In dieser Summe seien die verbesserten Konditionen mit Ausrüster Puma noch nicht eingerechnet. Der Vertrag spüle jährlich noch 30 Millionen zusätzliche Euro in die Bilanz."Wir werden in den nächsten Jahren einen deutlichen Wachstumskurs fahren können", habe Watzke gegenüber den Aktionären gesagt. Im Vorjahr habe Borussia Dortmund das Geschäftsjahr mit einem Minus bei Gewinn und Umsatz geschlossen.Der Trainer selbst habe sich auf der Hauptversammlung wegen der Vorbereitungen auf das Champions-League-Spiel am Mittwoch entschuldigen lassen. Nicht nur sportlich, sondern auch am Aktienmarkt werde die Performance in Barcelona entscheidend sein. Der Erfolg in der Champions League sichere Millionen-Einnahmen - und hier habe der BVB zuletzt einen wichtigen Sieg gegen Mailand geholt.Mutige Anleger können bei einem Aktienkurs um 8,35 Euro einsteigen und einen Stoppkurs bei 7,25 Euro setzen, so Alicia Höfler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link