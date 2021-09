Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund habe die neue Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen begrüßt und plane in Zukunft wieder mit Spielen vor 67.000 Fans. "Das Vertrauen der NRW-Landesregierung freut uns sehr. Wir alle beim BVB haben jeden einzelnen Fan in den zurückliegenden eineinhalb Jahren schmerzlich vermisst", habe BVB-Chef Hans-Joachim Watzke am Donnerstag kommentiert.Die neue Regelung sehe laut Vereinsmitteilung vor, dass der BVB künftig für alle 52 692 Sitzplätze sowie die Hälfte der 28.673 Stehplatz-Tickets verkaufen könne. Damit erhöhe sich die Kapazität des größten Bundesliga-Stadions von derzeit 25.000 auf 67.000 Zuschauer. "So kurzfristig ist natürlich nicht von einer Vollauslastung auszugehen, und wir wissen, dass der Weg zurück zu 81 365 Zuschauern aus verschiedenen Gründen einiger Geduld bedarf", habe Geschäftsführer Carsten Cramer gesagt.Aufgrund der Kurzfristigkeit werde die neue Verordnung erstmals beim Heimspiel am 16. Oktober gegen Mainz vollends greifen. Gleichwohl biete der Revierclub schon für die Partie gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) 11 000 zusätzliche Tickets an. "Sofern die im ersten Schritt freigegebenen zusätzlichen 11.000 Plätze zum Spiel gegen Augsburg schnell vergriffen sein sollten, wird Borussia Dortmund reagieren und weitere Blöcke im Bereich der Oberränge auf der West- und Osttribüne zum Kauf freischalten", habe es in der Mitteilung des Vereins geheißen.Mit der am Donnerstag veröffentlichten aktualisierten Schutzverordnung, die vom 1. Oktober an gelte, würden die Corona-Auflagen in Nordrhein-Westfalen in Fußballstadien, Konzerten und bei anderen Großveranstaltungen weiter gelockert. Demnach dürften unter freiem Himmel alle Sitzplätze wieder voll belegt werden. Stehplätze dürften allerdings nur zur Hälfte besetzt werden, wenn auf den Gängen eine medizinische Schutzmaske getragen werde.Ein Einstieg drängt sich daher vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Anleger sollten zunächst eine Bodenbildung abwarten. (Analyse vom 30.09.2021)Mit Material von dpa-AFX