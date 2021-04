Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Gerade einmal drei Spieltage sei es her, da schien eine erneute Champions-League-Qualifikation für den BVB in sehr weiter Ferne. So habe man 7 Punkte hinter dem Tabellenvierten Eintracht Frankfurt und sogar 11 Zähler hinter dem VfL Wolfsburg gelegen. Jetzt hätten die Dortmunder wieder kräftig aufgeholt. Es könnte nun zu einem dramatischen Saisonfinale kommen.Denn nach dem in Unterzahl errungenen Auswärtssieg in Wolfsburg - der dritte Sieg für Reus, Haaland & Co und gleichzeitig die dritte Niederlage für die Niedersachsen - sei der Rückstand auf den VW-Club auf nur noch 2 Punkte zusammengeschrumpft. Auf die Frankfurter, die zwei ihrer letzten drei Spiele verloren hätten, sei es sogar nur noch ein Punkt.Am kommenden Wochenende gehe es für den BVB zunächst gegen Holstein Kiel um den Einzug ins DFB-Pokalfinale, anschließend warte ein sehr hartes Restprogramm: Die Dortmunder würden zunächst den Zweiten RB Leipzig empfangen. Danach gehe es zu den aktuell sehr formstarken Mainzern und am letzten Spieltag gegen den Tabellennachbarn Bayer Leverkusen.Mutige Anleger können an Bord bleiben, der Stoppkurs sollte bei 4,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link