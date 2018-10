Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (26.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es sei keine riesengroße Überraschung gewesen, dass der BVB auch Atlético Madrid geschlagen habe. Wohl aber, dass die womöglich beste Defensive der Welt mit 4:0 abgeschossen worden sei. Dadurch stehe der BVB schon fast sicher im Achtelfinale der Champions League. Und hier würden die mit Abstand höchsten Prämien der Geschichte der Königsklasse winken.Denn mit 9 Punkten und einem hervorragenden Torverhältnis von 8:0 habe der BVB nun acht Punkte Vorsprung vor Monaco und Brügge, von denen einer bei drei ausstehenden Spielen im - eher unwahrscheinlichen - best case noch auf 10 Punkte kommen könnte. Demnach dürfe davon ausgegangen werden, dass der Bundesliga-Spitzenreiter in der Champions League überwintern und 2019 im Achtelfinale stehen werde.Schon jetzt habe der BVB 2018/19 aus dem Marktpool (TV-Gelder) satte 22,2 Mio. Euro erhalten, Startgeld von 15,3 Mio. Euro kassiert sowie Prämien in Höhe von 8,1 Mio. Euro (pro Punkt gebe es 900.000 Euro). Und drei weitere Spiele stünden noch aus.Für das Achtelfinale winke dem BVB eine Prämie von 9,5 Mio. Euro. Ein Viertelfinaleinzug würde zusätzlich noch 10,5 Mio. Euro bringen, ein mögliches Halbfinale sogar 12,0 Mio. Euro. Die Finalisten würden 15 Mio. Euro erhalten, der Sieger weitere vier Mio. Im Falle eines zugegebenermaßen eher unwahrscheinlichen Champions-League-Sieges (die Quote hierfür sei aktuell 1:34) wären also weitere 51 Millionen Euro drin. Ferner würden jedoch zumindest Runde für Runde zusätzliche Erträge durch Zuschauereinnahmen, mögliche Bonuszahlungen von Sponsoren sowie aus dem lukrativen Marktpool der UEFA winken.Besonders wichtig sei finanziell betrachtet aber vor allem eine gute Basis, um auch in den kommenden Saison und in den Jahren weiter in der immer lukrativer werdenden Champions League vertreten zu sein. Dank eines hervorragenden Bundesliga-Starts und angesichts der sehr erfreulichen Entwicklung vieler junger Spieler unter Coach Favre stünden die Chancen hierfür sehr gut.Mutige Anleger können bei der BVB-Aktie daher weiter an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 6,65 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.10.2018)