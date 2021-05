Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (20.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei doch noch einmal gut gegangen. Nachdem der BVB über einige Wochen hinweg stark Gefahr gelaufen sei, sich das erste Mal seit 2015 und erst das zweite Mal seit 2010 nicht für die äußerst lukrative Champions League qualifizieren zu können, sei es doch noch geschafft worden. Zudem würden mit fortschreitender Impfkampagne praktisch tagtäglich die Chancen steigen, dass in der kommenden Saison wieder tausende Zuschauer zu den Spielen kommen könnten.In den aktuellen Prognosen scheinen diese beiden sehr positiven Entwicklungen allerdings bisher kaum berücksichtigt zu sein, so die Experten von "Der Aktionär". So werde aktuell noch immer damit gerechnet, dass Borussia Dortmund auch in der Saison 2021/22 rote Zahlen beziehungsweise höchstens praktisch eine schwarze Null schreiben werde.Klar, in den vergangenen beiden Spielzeiten hätten die vielen Geisterspiele für hohe Einnahmeausfälle und damit Verluste gesorgt. Und ohne die Champions League wäre es wohl auch kaum möglich, dass angesichts des relativ teuren Kaders schwarze Zahlen geschrieben werden könnten.Doch 2021/22 würden zum einen nun erneut satte Erträge aus der europäischen Königsklasse sowie zum anderen stattliche Zuschauereinnahmen winken. Zur Erinnerung: In der letzten kompletten Saison mit Zuschauern 2018/19 hätten die Erlöse des BVB aus dem "Spielbetrieb" bei 60 Millionen Euro (in etwa 15 Prozent der gesamten Erlöse) gelegen.DER AKTIONÄR geht davon aus, dass der BVB - auch ohne Transfererlöse - in der kommenden Saison wie zu Vor-Corona-Zeiten wieder Gewinne einfahren wird. Der Aktie dürfte diese Entwicklung einen weiteren Schub verleihen. Mutige Anleger können daher bei einem der wenigen börsennotierten Fußball-Vereinen mit solider Bilanz (und enormen stillen Reserven) nach wie vor zugreifen (Stopp: 5,10 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 20.05.2021)Mit Material von dpa-AFX